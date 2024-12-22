В Турции вертолет врезался в здание больницы

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным канала, воздушное судно врезалось в здание научно-исследовательской больницы и рухнуло на землю. Местные СМИ опубликовали фотографии обломков вертолета, который принадлежит министерству здравоохранения страны. Фюзеляж сильно поврежден, но данных о пострадавших пока не поступало.

До этого на Камчатке нашли самолет Ан-2, который искали более двух суток. Он пропал с радаров утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

В ноябре грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

Ранее шотландские рыбаки подняли со дна моря обломки самолета, пропавшего год назад.