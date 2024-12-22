Пассажира и пилотов найденного на Камчатке самолета доставили в больницу

Кореняко: экипаж найденного на Камчатке самолета доставили в больницу в Мильково

Пассажира и двух пилотов самолета Ан-2, который пропал на Камчатке, доставили в больницу в поселке Мильково. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что пострадавших отправили в медучреждение в 7 утра.

По словам самих спасенных пилотов, во время приземления приборы самолета отказали. Из-за сильного тумана экипаж не видел, куда приземлялся. В момент приземления самолет по инерции перевернулся. Однако после крушения самолета пилотам удалось включить аварийный маяк, который отработал два дня.

Члены экипажа отметили, что им повезло упасть в снег. Во время ожидания спасения им приходилось есть раз в день, так как было немного еды.

Пропавший в Камчатском крае самолет Ан-2 нашли 22 декабря в районе горы Тундровая спустя три дня после того, как борт пропал с радаров. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

По предварительным данным, перед исчезновением на Ан-2 сработал аварийный датчик. В тот момент самолет находился на высоте 700 метров.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.