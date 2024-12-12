Стало известно, сколько россиян будут запускать салюты в новогоднюю ночь

Только 13% россиян каждый Новый год запускают фейерверки, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, без праздничных салютов в новогоднюю ночь не обойтись. При этом 86% опрошенных ответили, что никогда не запускали фейерверки и в этот раз не планируют. Многие считают пиротехнику пустой тратой денег, некоторые опасаются запускать ее.

«У меня через дорогу «поселок любителей пиротехники», там такое запускают — залюбуешься! Зачем в таком случае свои деньги тратить?» — поделилась участница опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что запускали салюты в детстве, другие — до несчастного случая.

«Запускал до дня, когда моя петарда под крышу залетела. Дымило-дымило, но пожар так и не начался. Зато у меня «задымило» так, что до сих пор вздрагиваю, вспоминая тот день», — признался участник исследования.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого сообщил «Газете.Ru», что салюты нельзя запускать рядом с жилыми домами и в лесу, а за нелегальную продажу пиротехники грозит штраф. Он также напомнил, что продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет.

Ранее в ГД призвали отказаться от фейерверков, а деньги направить на поддержку участников СВО.