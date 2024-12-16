Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов

В России ввели квоты на привлечение 235 тыс. иностранных специалистов, которые смогут рассчитывать на зарплату до 380 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минтруд РФ.

По данным ведомства, квоты рассчитаны на иностранных граждан, которые приезжают в Россию по визе. Преимущественно это специалисты из Китая, Турции, Сербии, Индии и Вьетнама. Регионами с наибольшим числом рабочих мест для мигрантов стали Амурская и Ленинградская области, Подмосковье и Татарстан.

Большая часть вакансий для мигрантов предусматривает зарплату менее 60 тыс. рублей. При этом есть и максимальная зарплата в 380 тыс. рублей, которая предназначена для председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Высокие доходы доступны иностранцам на некоторых специализированных позициях. Например, менеджеру одной из нефтяных компаний готовы платить 275 тыс. рублей, а инструкторам по баскетболу — 250 тысяч.

Среди востребованных специалистов с высокими доходами числятся мастера-брынзоделы, бланшировщики в сети отелей, сотрудники предприятий по добыче руд цветных металлов.

Ранее стало известно, что в России набирает обороты тренд на джоб-хоппинг, разрушающий бизнес.