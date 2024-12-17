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Посольство США на Вануату закроют из-за землетрясения

Миссия США в Порт-Морсби: посольство США на Вануату будет закрыто

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Shutterstock

Посольство США в столице Вануату, Порт-Виле, получило серьезные повреждения в результате землетрясения и будет закрыто. Об этом миссия США в столице Папуа — Новой Гвинеи, Порт-Морсби, сообщила на своей странице в соцсети X.

«Посольство США в Порт-Вила получило серьезные повреждения и закрыто до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на AFP, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны трещины в стенах зданий и автомобили, придавленные обломками.

До этого у берегов Новой Зеландии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6.

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 23:57 мск 11 декабря. Эпицентр находился в 936 метрах северо-восточнее города Тауранга на Северном острове и в 170 километрах к югу от острова Рауль.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.

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