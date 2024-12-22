Стало известно состояние пострадавшего в ДТП с маршруткой в ЛНР

Минздрав: пострадавший в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Луганской народной республике (ЛНР) находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко, ее слова приводит Telegram-канал правительства республики.

«Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Антрацитовском муниципальном округе находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Пащенко добавила, что в больницы городов Ровеньки и Антрацит госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших подросток, он отправлен домой на амбулаторное лечение, диагностированы незначительные травмы. Остальные пострадавшие в ДТП граждане получили травмы средней степени тяжести.

Вечером 21 декабря на трассе Должанский — Киев, неподалеку от села Дьяково Антрацитовского района, произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. Сообщалось, в результате ДТП семь человек, среди которых водители обеих машин, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети.