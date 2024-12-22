Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно состояние пострадавшего в ДТП с маршруткой в ЛНР

Минздрав: пострадавший в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии
close
соцсети

Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Луганской народной республике (ЛНР) находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко, ее слова приводит Telegram-канал правительства республики.

«Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Антрацитовском муниципальном округе находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Пащенко добавила, что в больницы городов Ровеньки и Антрацит госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших подросток, он отправлен домой на амбулаторное лечение, диагностированы незначительные травмы. Остальные пострадавшие в ДТП граждане получили травмы средней степени тяжести.

Вечером 21 декабря на трассе Должанский — Киев, неподалеку от села Дьяково Антрацитовского района, произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. Сообщалось, в результате ДТП семь человек, среди которых водители обеих машин, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами