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В ЛНР в крупной автоаварии погибли семь человек

В ЛНР при столкновении микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек
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Микроавтобус и автомобиль столкнулись в районе села Дьяково в ЛНР. В результате аварии погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЛНР в Telegram.

Вечером 21 декабря на трассе Должанский — Киев, неподалеку от села Дьяково Антрацитовского района, произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. По последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, среди которых водители обеих машин. Состояние выживших пассажиров устанавливается.

Следственные органы СК России по ЛНР работают на месте происшествия, проводя все необходимые экспертизы для установления точных причин и обстоятельств этой смертельной аварии. Расследование продолжается.

19 декабря в Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Инцидент произошел на 308-м километре трассы ЕкатеринбургТюмень. По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем BMW двигалась по дороге слишком быстро, и в какой-то момент съехала в кювет.

Ранее в Иране 10 человек погибли в результате падения автобуса в горную долину.

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