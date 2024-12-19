Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области двое детей попали в больницу после ДТП с улетевшим в кювет BMW

В Тюменской области на трассе машина с детьми улетела в кювет

close
Телеграм-канал Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на 308-м километре трассы «ЕкатеринбургТюмень». По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем BMW двигалась по дороге слишком быстро, и в какой-то момент съехала в кювет.

В момент аварии в салоне помимо водителя были восьмилетний мальчик и четырехмесячная девочка. Все трое попали в больницу с различными травмами, об их характере и состоянии пострадавших информации нет.

«Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ставропольском крае пьяный мужчина на машине улетел в кювет. Сначала он пытался выбраться самостоятельно, но вскоре был замечен сотрудниками ДПС. Когда полицейские предложили водителю пройти алкотест, он делал вид, что уснул.

Ранее более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Новосибирской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами