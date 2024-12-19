В Тюменской области двое детей попали в больницу после ДТП с улетевшим в кювет BMW

В Тюменской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на 308-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень». По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем BMW двигалась по дороге слишком быстро, и в какой-то момент съехала в кювет.

В момент аварии в салоне помимо водителя были восьмилетний мальчик и четырехмесячная девочка. Все трое попали в больницу с различными травмами, об их характере и состоянии пострадавших информации нет.

«Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ставропольском крае пьяный мужчина на машине улетел в кювет. Сначала он пытался выбраться самостоятельно, но вскоре был замечен сотрудниками ДПС. Когда полицейские предложили водителю пройти алкотест, он делал вид, что уснул.

Ранее более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Новосибирской области.