Стало известно, кому из россиян увеличат пенсию с 1 января 2025 года

Россияне, которые получили I группу инвалидности или достигли 80-летия в декабре 2024 года, будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии с января следующего года. Об этом «Москве 24» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, у всех получателей пенсии размер фиксированной выплаты в январе вырастет до 8728,73 рубля на фоне индексации. Однако отдельным категориям пенсионеров выплатят ее в удвоенном размере.

«Если в декабре человеку исполнилось 80 лет или в этом месяце он получил I группу инвалидности, то с начала года ему будет начисляться удвоенная фиксированная выплата в размере 17 457,46 рубля», — уточнила Иванова-Швец.

Она добавила, что увеличение выплат произойдет в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не придется подавать заявления.

На сайте Социального фонда России до этого сообщили, что индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3%. В фонде пояснили, что прибавка для работающих пенсионеров будет рассчитываться в зависимости от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями.

Ранее в Госдуме предложили методы для того, чтобы налог не съел индексацию пенсий работающих пенсионеров.