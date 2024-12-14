В Госдуме высказались об идее выплаты 13-й пенсии на день рождения

Идея выплачивать 13-ю пенсию на день рождения нежизнеспособна. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий считает, что ни в 2024-м, ни в 2025-м году такой законопроект не примут, потому что у страховой пенсии другая природа. Для того, чтобы ее получить, необходимо иметь соответствующий стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Формируется пенсия из тех взносов, которые работающие граждане вносят через Социальный фонд России, их этих взносов формируется пенсионный кошелек. Этот кошелек рассчитан строго с учетом всех критериев, которые предлагает пенсионный бюджет, то есть рассчитан на страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальную пенсию по тем же параметрам, уточнила Бессараб.

Депутат добавила, что помимо пенсий, есть и другие обязательства, с помощью которых государство должно поддерживать россиян, поэтому выделение средств для 13-й пенсии может создать дисбаланс. К этим обязательствам относятся единое пособие на ребенка из нуждающейся семьи, материнский капитал, единовременные денежные выплаты и ряд других категорий социальной поддержки.

Ранее в Госдуме раскритиковали идею новогодней выплаты для россиян.