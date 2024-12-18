Россия может прекратить продавать Китаю электричество

Ситуация с продажей российской электроэнергии Китаю ухудшилась, объем экспорта по итогам 2024 года может составить 0,9 млрд кВт·ч по сравнению с 3,1 млрд кВт·ч годом ранее, сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России», пишет агентство ТАСС.

По ее словам, зимой ситуация останется напряженной. «У нас получается более 2 млрд снижение по Китаю. Ситуация не улучшилась. У нас буквально минимальная поставка, которая в любой момент может быть сведена к нулям», — сказала она.

Как пояснила Панина, снижение объема продаж электроэнергии в Китай связано с ограничениями в дальневосточной энергосистеме.

В среду исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба заявил, что республика просит Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Нанба уточнил, что власти республики пока не получили ответа со стороны России.

Ранее россиянам рассказали, как снизить затраты на электроэнергию.