Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия может прекратить продавать Китаю электричество

Россия сократит поставки электроэнергии Китаю на 2 млрд кВт·ч

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ситуация с продажей российской электроэнергии Китаю ухудшилась, объем экспорта по итогам 2024 года может составить 0,9 млрд кВт·ч по сравнению с 3,1 млрд кВт·ч годом ранее, сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России», пишет агентство ТАСС.

По ее словам, зимой ситуация останется напряженной. «У нас получается более 2 млрд снижение по Китаю. Ситуация не улучшилась. У нас буквально минимальная поставка, которая в любой момент может быть сведена к нулям», — сказала она.

Как пояснила Панина, снижение объема продаж электроэнергии в Китай связано с ограничениями в дальневосточной энергосистеме.

В среду исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба заявил, что республика просит Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Нанба уточнил, что власти республики пока не получили ответа со стороны России.

Ранее россиянам рассказали, как снизить затраты на электроэнергию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами