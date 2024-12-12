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Майнинг назвали стратегической отраслью для России

Глава BitRiver Рунец: блокчейн ближе к традиционным финансам, чем кажется

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Любовь Меер

Владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец назвал майнинг стратегической отраслью, объединяющей энергетику, IT и финансы. Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде».

При этом глава BitRiver назвал майнинг важным инструментом в условиях санкционного давления. Он уточнил, что криптовалюты можно использовать во внешнеэкономических расчетах.

«Блокчейн-технология, на которой основаны популярные криптовалюты, – это алгоритмы распределенного международного доверия. Правила игры в одностороннем порядке никто изменить не сможет», – сказал Рунец.

По его словам, криптовалюты ближе к традиционным финансам, чем кажется.

«Это возвращение к традиционным базовым возможностям, когда страны вольны сами принимать решения, как им вести дела, с кем дружить, с кем торговать, а с кем – нет», – отметил глава BitRiver.

Он назвал важным шагом для развития криптоиндустрии в России принятие закона о промышленном майнинге, который установил четкие правила для отрасли и дал новый импульс для роста инвестиций.

По его словам, новый закон позволил создать системный подход к промышленному майнингу. Рунец считает, что в регионах с избытком энергии отрасль начнет стремительно развиваться.

Ранее в разговоре с Лентой.ру Рунец отметил, что майнинг является фундаментом для развития искусственного интеллекта и любых энергоемких вычислений.

По словам президента Владимира Путина, наличие собственных разработок ИИ – это одно из ключевых условий суверенитета России.

«Отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе ИИ и для себя, и для всего мира», — сказал глава государства на международной конференции AI Journey.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов отметил, что майнинг становится важным элементом в формировании суверенной экономической модели России.

По его мнению, эта отрасль способствует экономическому росту и технологическим преобразованиям в России.

«Это не только возможность развивать цифровую инфраструктуру, но и использовать энергетические ресурсы страны с максимальной эффективностью», — сказал эксперт.

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