Белый Porsche попал в жесткое ДТП на Садовом кольце в Москве

SHOT: белый Porsche столкнулся с Renault на Садовом кольце в Москве

Автомобиль Porsche попал в ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате столкновения, итальянская иномарка повредила дверь. К месту ДТП прибыл эвакуатор. Информации о пострадавших нет.

Как отметил источник, авария произошла примерно в 15 метрах от ДТП с участием актера Михаила Ефремова, произошедшее четыре года назад.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

В последний раз массовое ДТП было на Садовом кольце несколько месяцев назад. Тогда столкнулись шесть машин. В результате аварии, на дороге образовалась большая пробка.

Из недавнего — 20 декабря на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль. Это произошло после того, как он наехал на мачту городского освещения.

Ранее в Тюменской области двое детей попали в больницу после ДТП с улетевшим в кювет BMW.