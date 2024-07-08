Массовое ДТП произошло на Садовом кольце в центре Москвы

На Садовом кольце в центре Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также посоветовали водителям выбирать пути объезда. По данным Telegram-канала «112», всего в аварии в центре Москвы участвовало шесть автомобилей.

По данным сервиса »Яндекс. Карты на 15:10 мск, на внешней стороне Садового кольца в районе места аварии образовалась глухая пробка длиной более километра. По внутренней стороне Садового кольца движение также значительно затруднено, уровень загруженности отображается красным цветом.

Ранее в Красноярском крае микроавтобус с детьми вылетел в кювет после столкновения с «КамАЗом».