В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

В Москве на Кутузовском проспекте частично перекрыли движение из-за ДТП

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе д. 57) водитель легкового автомобиля наехал на мачту городского освещения, после чего опрокинулся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по проспекту в сторону области затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Петербурге произошло массовое ДТП на участке платной магистрали «Западный скоростной диаметр».

Инцидент произошел в районе намыва на Васильевском острове. Наиболее вероятно, причиной произошедшего стало солнце, которое ослепило одного из участников. Он остановился, после чего спровоцировал несколько столкновений еще пяти машин.

Пострадал один человек, так как в его машине своевременно не сработала подушка безопасности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее перевернувшийся автомобиль заблокировал движение на МКАД в Москве.