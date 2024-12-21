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В Тбилиси вновь проходит масштабная акция протеста

В Тбилиси протестующие вновь перекрыли проспект Руставели
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Irakli Gedenidze/Reuters

Масштабная акция протеста проходит в центре Тбилиси, ее участники перекрыли проспект Руставели. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, акция стала одной из самых крупных за последние две недели. Более 20 шествий, прошедших в течение дня, завершились сбором демонстрантов у здания парламента на проспекте Руставели.

28 ноября в ряде грузинских городов, включая столицу, начались массовые протесты. Причиной послужило решение властей приостановить переговоры о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Процесс будет «заморожен» до 2028 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что правительство страны пошло на такой шаг из-за неприемлемых действий европейских политиков. В частности, он обвинил Брюссель в попытках использовать кредиты и гранты как инструмент для шантажа.

Ранее в Грузии пообещали освободить некоторых задержанных участников протестов.

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Протесты в Грузии — 2024
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