В Грузии пообещали освободить некоторых задержанных участников протестов

Участников протестов в столице Грузии, задержанных за совершение административных правонарушений, освободят до конца декабря. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что административное заключение составляет 15 суток.

«Следовательно, все задержанные будут освобождены до конца месяца. Это не касается тех, кто задержан по уголовным делам», — подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, к текущему моменту митинги в Тбилиси приобрели мирный характер. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов и силовых ведомств больше не надо применять силу по отношению к протестующим.

28 ноября в ряде грузинских городов, включая столицу, начались массовые протесты. Причиной послужило решение властей приостановить переговоры о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Процесс будет «заморожен» до 2028 года.

Комментируя ситуацию, Кобахидзе заявил, что правительство страны пошло на такой шаг из-за неприемлемых действий европейских политиков. В частности, он обвинил Брюссель в попытках использовать кредиты и гранты как инструмент для шантажа.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сдавать мандат после истечения срока ее полномочий в конце 2024 года.