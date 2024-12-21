В Краснодарском крае очистили от мазута более 34 км берега

МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в Краснодарском крае было очищено от нефтепродуктов более 34 километров береговой линии.

Всего с начала работ было собрано 12 000 тонн загрязненного песка и грунта. Также в порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси. На побережье Керчи ликвидированы масляные пятна.

21 декабря в МЧС России сообщили, что мазут необходимо убрать на 54 км береговой линии в Краснодарском крае. Из них — 44 км в Анапе и 10 км в Темрюкском районе. На месте ЧП работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что для уборки нефтепродуктов с побережья в результате крушения танкеров в Керченском проливе нужно около месяца. При этом он отметил, что процесс пока не остановится, «потому что море будет периодически выбрасывать нефтепродукты».

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.