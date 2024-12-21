Губернатор Краснодарского края назвал сроки уборки нефтепродуктов с побережья региона

Для уборки нефтепродуктов с побережья Краснодарского края в результате крушения танкеров в Керченском проливе нужно около месяца. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Звезда».

При этом он отметил, что процесс пока не остановится, «потому что море будет периодически выбрасывать нефтепродукты».

«Сегодня, по поручению президента Российской Федерации, предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не выбрасывались на берег», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что в апреле-мае следующего года вместе с повышением температуры воздуха и воды на поверхность со дна моря будет подниматься тяжелая фракция. Он подчеркнул, что основной задачей для специалистов является сбор фракции, пока она находится в море, и недопуск ее повторного выброса на берег.

По словам губернатора, сложная ситуация сохраняется на берегу косы Благовещенской в Анапе и населенном пункте Витязево — там фиксируется очень большое количество нефтепродуктов, слой мазута достигает 15 см.

До этого директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что в Черном море может произойти вспышка заболеваний у дельфинов из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в море.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.