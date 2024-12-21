Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Краснодарского края назвал сроки уборки нефтепродуктов с побережья региона

Кондратьев: уборка мазута с побережья Краснодарского края займет около месяца
close
МЧС Краснодарского края

Для уборки нефтепродуктов с побережья Краснодарского края в результате крушения танкеров в Керченском проливе нужно около месяца. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Звезда».

При этом он отметил, что процесс пока не остановится, «потому что море будет периодически выбрасывать нефтепродукты».

«Сегодня, по поручению президента Российской Федерации, предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не выбрасывались на берег», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что в апреле-мае следующего года вместе с повышением температуры воздуха и воды на поверхность со дна моря будет подниматься тяжелая фракция. Он подчеркнул, что основной задачей для специалистов является сбор фракции, пока она находится в море, и недопуск ее повторного выброса на берег.

По словам губернатора, сложная ситуация сохраняется на берегу косы Благовещенской в Анапе и населенном пункте Витязево — там фиксируется очень большое количество нефтепродуктов, слой мазута достигает 15 см.

До этого директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что в Черном море может произойти вспышка заболеваний у дельфинов из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в море.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами