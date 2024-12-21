МЧС сообщило о загрязнении мазутом более 50 км берега на Кубани

В МЧС России сообщили, что мазут необходимо убрать на 54 км береговой линии в Краснодарском крае. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Из них — 44 км в Анапе и 10 км в Темрюкском районе.

На месте ЧП работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что для уборки нефтепродуктов с побережья в результате крушения танкеров в Керченском проливе нужно около месяца. При этом он отметил, что процесс пока не остановится, «потому что море будет периодически выбрасывать нефтепродукты».

До этого директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей заявила, что в Черном море может произойти вспышка заболеваний у дельфинов из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в море.

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.