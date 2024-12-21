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Народный ОПК поставил в войска России 31 вид беспилотников

МО: народный ОПК поставил в войска более 65 видов изделий, включая 31 вид БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в рамках народного оборонно-промышленного комплекса вооруженные силы получили более 65 новых изделий, включая 31 тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 4 типа безэкипажных катеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Это заявление прозвучало на итоговом заседании технического совета Минобороны России, где принимали участие представители Народного фронта и сам Белоусов. Он отметил эффективность новых подходов, которые позволяют быстрее внедрять современные образцы вооружения и техники, разработанные народным ОПК для нужд армии.

По словам министра, традиционный процесс разработки, испытаний и внедрения вооружения слишком длителен для быстрого обеспечения войск необходимыми средствами. Поэтому акцент сделан на развитие технологий, таких как FPV-дроны, в рамках совместных проектов с волонтерами, меценатами и Министерством обороны.

Эта работа скоординирована Техническим советом народного ОПК, и с апреля текущего года в войска поступило более 65 различных изделий — 31 тип БПЛА, включая 3 разведывательных, 8 роботизированных комплексов, 2 типа средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и 4 типа безэкипажных катеров, заключил Белоусов.

В марте сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams американского производства дешевыми народными дронами «Упырь». Стоимость танка Abrams составляет более $10 млн», тогда как один «Упырь» обходится в $500.

Ранее была названа возможная модель БПЛА, которыми украинские военные атаковали Казань.

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