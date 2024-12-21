Загрязненный мазутом песок Анапы можно будет использовать снова

Специалисты займутся очисткой песка в Анапе, загрязненного нефтепродуктами, и превратят его в безопасный материал, пригодный для различных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Кубани.

Главный инженер компании «Биопотенциал», занимающейся переработкой отходов, отметил, что анапский песок будет приниматься на специальных бетонированных и гидроизолированных площадках, что предотвратит загрязнение почвы. Процесс очистки будет осуществляться как микробиологическими методами, использующими специальные препараты для удаления нефтепродуктов, так и термическими — с пожиранием отходов.

«В результате получится очищенный и экологически безопасный материал, который в дальнейшем можно использовать для различных нужд», — указывается в сообщении.

15 декабря в районе Керченского пролива произошла авария с танкерами «Волгонефть 212», на борту которых находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками. Как уточняло Росморречфлот, крушение произошло в Черном море из-за шторма, что привело к разливу нефтепродуктов. Существуют меры по ликвидации последствий инцидента. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута, и, по предварительным оценкам, в море попало примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.