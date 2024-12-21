Выброс мазута с танкеров в море произошел на Керченском полуострове

В районе мыса Змеиный и крепости Еникале на Керченском полуострове произошел выброс мазута с потерпевших крушение танкеров. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что для очистки были привлечены силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. В работах участвуют 112 специалистов, два корабля и 12 единиц наземной техники.

До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для уборки нефтепродуктов с побережья Краснодарского края в результате крушения танкеров в Керченском проливе нужно около месяца.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, после происшествия в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

18 декабря в МЧС заявили, что работы по сбору мазута в Краснодарском крае проводят на территории до 49 км. В общей сложности на месте происшествия работают более тысячи человек и свыше ста единиц техники.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.