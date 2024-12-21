Воронежский аналитик отдал мошенникам 2,6 млн рублей

В Воронеже 25-летний аналитик доверился мошенникам и лишился 2,6 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, воронежцу, работающему аналитиком, позвонил неизвестный, который назвался «правоохранителем». Затем ему позвонил «представитель Росфинмониторинга». Злоумышленники убедили россиянина, что случилась утечка его персональных данных, и от его имени якобы были переведены деньги на территорию недружественной страны, из-за чего теперь проводится проверка.

Под предлогом сохранения сбережений аферисты убедили мужчину перевести на свои счета все накопления. Воронежец также взял кредиты и в долг у коллег, чтобы перевести эти деньги по указанным преступниками реквизитам.

Всего мужчина отправил злоумышленникам 2,6 млн рублей. Позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее петербургская пенсионерка отдала мошенникам 6,2 млн рублей.