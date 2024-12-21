Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 6,2 млн рублей

В Петербурге 84-летняя пенсионерка потеряла сбережения из-за мошенников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, неизвестные связались с пожилой петербурженкой в период с 21 по 30 октября. Незнакомцы представились якобы сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.

Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ее денежные средства в опасности. Под предлогом сохранности сбережений аферисты предложили ей передать их курьеру.

Россиянка доверилась преступникам и передала курьеру мошенников 6,2 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

До этого в Москве 69-летняя женщина перевела 1,3 млн рублей мошенникам, которые притворялись иностранным ухажером. Мужчина пообещал ей приехать в гости и стал вытягивать из россиянки деньги.

Ранее россиянка лишилась сбережений после сообщения от «подруги».