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Россиянин устроил дебош в кемеровской гостинице и застрял в лифте, где его задержали

В Кемерове мужчина устроил дебош в гостинице и застрял в лифте
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Depositphotos

В Кемерове 40-летний читинец устроил дебош в гостинице, а потом застрял в лифте. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации управления, инцидент произошел в одной из городских гостиниц. Мужчина, злоупотребивший спиртным, устроил дебош. Он начал стучаться в чужие номера и беспокоить постояльцев, а в ответ на замечания сотрудницы стал вести себя еще более вызывающе. Администратор вызвала экипаж Росгвардии.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что нарушитель общественного порядка застрял в лифте, пока они были в пути. Дебошира освободили из подъемника и задержали его. Позже мужчину передали полицейским.

До этого один из пассажиров рейса ЕреванМосква устроил дебош и ударил бортпроводника. Буйного пассажира задержали и доставили в дежурную часть. Им оказался иностранный гражданин 1982 года рождения.

Ранее пьяный челябинец устроил дебош в детском саду и избил педагога на глазах у детей.

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