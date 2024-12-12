Пьяный челябинец устроил дебош в детском саду и избил педагога на глазах у детей

Жителя Челябинска задержали за дебош в детском саду. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в детском саду №348 вечером, когда педагог вышла с детьми на улицу и ожидала родителей воспитанников. Учреждение ограждено забором, но 37-летний мужчина, по данным источника, перелез через него.

«Мужчина подскочил к педагогу и детям, принялся грязно ругаться, а потом и вовсе стал колотить воспитательницу», – сообщается в публикации.

Женщина заслонила детей и попыталась их защитить. В этот момент в учреждение пришли родители и оттеснили дебошира. После вызова в детский сад приехали сотрудники полиции и Росгвардии.

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении россиянина составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Задержанного поместили в специальное помещение для задержанных лиц. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее в Уфе родители обвинили педагога из элитного детского сада в избиении детей из-за гнева.