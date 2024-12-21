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Самолет затопило из-за протечки в туалете во время полета

В самолете American Airlines произошел потоп во время полета и попал на видео

Самолет авиакомпании American Airlines затопило на высоте 9 тыс. метров из-за протечки в туалете. Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Нештатная ситуация произошла еще 7 декабря на рейсе American Airlines из Далласа в Миннеаполис. Как уточняется, протечку заметил один из пассажиров после того, как воспользовался туалетом. Вода стала прибывать и двигаться от хвоста в носовую часть самолета. В снятом очевидцем ролике видно, как центральный проход самолета Boeing 737 уже наполовину затоплен.

Пассажиры в ужасе смотрят на пол, поднимая ноги и сумки, чтобы защитить их от воды. Некоторые стали паниковать и попытались убежать в еще сухую зону, пока стюардессы пытались заткнуть течь, но безуспешно. Тем не менее экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет смог долететь до пункта назначения без вынужденной посадки. К моменту приземления пол был почти полностью залит водой.

Ранее россиянка, прилетевшая из Нью-Йорка в Париж в туалете самолета, попыталась незаконно попасть в Канаду.

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