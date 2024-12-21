Рейс Москва — Шарм-эш-Шейх перенесли на воскресенье

Вылет рейса Москва — Шарм-эш-Шейх отложен до 7 часов утра воскресенья, 22 декабря. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Задержка рейса вызвана технической неисправностью самолета, теперь ожидается замена борта. В настоящее время работы по устранению неполадок ведутся специалистами в аэропорту Шереметьево.

Пассажиры рейса из Москвы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх более суток находятся в зале ожидания Шереметьево из-за задержки вылета. Рейс UJ-614 авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь накануне — в пятницу, 20 декабря, в 5:50 мск.

На фоне задержки в аэропорту произошла потасовка: как сообщил Telegram-канал Baza, пассажиры самолета в Египет заблокировали выход на посадку тем, кто должен был вылететь другим рейсом. Разнимать людей пришлось полицейским и сотрудникам безопасности аэропорта. На кадрах, снятых на месте, видно, как несколько силовиков удерживают на полу одного из мужчин, а другие пассажиры просят его отпустить.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. В аэропорту находится прокурор. По данным ведомства, всего на задержанный рейс зарегистрировано 218 пассажиров.

Ассоциация туроператоров (АТОР) уточнила, что по данным от авиакомпании Al Masria Universal, рейс задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна.

Ранее самолет затопило из-за протечки в туалете во время полета.