Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД объяснили получение паспортов РФ иностранцами в самарской колонии

В самарской колонии заключенные получили паспорта РФ и отправились на СВО
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В министерстве внутренних дел России объяснили вручение российских паспортов осужденным в исправительной колонии №26 УФСИН России по Самарской области. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале главного управления по вопросам миграции МВД России.

Там отметили, что отбывание наказания в тюрьме является основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ, за исключением ряда случаев. Одним из таких случаев является заключение контракта с министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

19 декабря пресс-служба УФСИН России по Самарской области сообщила, что в исправительной колонии №26 20 осужденным иностранным гражданам в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан Российской Федерации. Все они подписали контракт с Минобороны РФ и были направлены в зону проведения специальной военной операции.

В ноябре губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области появится заместитель председателя правительства региона по вопросам СВО.

Ранее сообщалось, что колонию под Екатеринбургом закрывают из-за недостатка заключенных.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами