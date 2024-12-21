В МВД объяснили получение паспортов РФ иностранцами в самарской колонии

В самарской колонии заключенные получили паспорта РФ и отправились на СВО

В министерстве внутренних дел России объяснили вручение российских паспортов осужденным в исправительной колонии №26 УФСИН России по Самарской области. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале главного управления по вопросам миграции МВД России.

Там отметили, что отбывание наказания в тюрьме является основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ, за исключением ряда случаев. Одним из таких случаев является заключение контракта с министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

19 декабря пресс-служба УФСИН России по Самарской области сообщила, что в исправительной колонии №26 20 осужденным иностранным гражданам в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан Российской Федерации. Все они подписали контракт с Минобороны РФ и были направлены в зону проведения специальной военной операции.

В ноябре губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области появится заместитель председателя правительства региона по вопросам СВО.

Ранее сообщалось, что колонию под Екатеринбургом закрывают из-за недостатка заключенных.