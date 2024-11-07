Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области учредили новую должность для решения вопросов по СВО

Губернатор Федорищев: в Самарской области появится зампред по вопросам СВО

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области появится заместитель председателя правительства региона по вопросам СВО. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил глава региона, пост займет один из выпускников региональной образовательной программы «Школа героев» для участников СВО.

«Так как работа по обеспечению и поддержке всех военнослужащих, их семей, а также (по решению. — «Газета.Ru») всех вопросов, связанных со специальной военной операцией, она очень межведомственная, требует отдельной координации, в Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, который будет координировать эти вопросы», — поделился Федорищев.

Он пояснил, что в регионе уже есть опыт привлечения участников СВО к госслужбе. К примеру, на должности заместителя губернатора работает ветеран СВО Максим Ковалев, также помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями стал ветеран СВО, Герой РФ Максим Девятов.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 30 тысяч рублей ежемесячно чиновникам государственных органов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами