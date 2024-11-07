В Самарской области учредили новую должность для решения вопросов по СВО

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области появится заместитель председателя правительства региона по вопросам СВО. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил глава региона, пост займет один из выпускников региональной образовательной программы «Школа героев» для участников СВО.

«Так как работа по обеспечению и поддержке всех военнослужащих, их семей, а также (по решению. — «Газета.Ru») всех вопросов, связанных со специальной военной операцией, она очень межведомственная, требует отдельной координации, в Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, который будет координировать эти вопросы», — поделился Федорищев.

Он пояснил, что в регионе уже есть опыт привлечения участников СВО к госслужбе. К примеру, на должности заместителя губернатора работает ветеран СВО Максим Ковалев, также помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями стал ветеран СВО, Герой РФ Максим Девятов.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 30 тысяч рублей ежемесячно чиновникам государственных органов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.