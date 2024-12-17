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Кадыров рассказал о встрече с секретарем Госсовета в Москве

Кадыров встретился с секретарем Госсовета Дюминым в Москве

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с секретарем Госсовета Алексеем Дюминым в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в ходе встречи они обсудили ряд проблемных для региона вопросов. Глава Чечни отметил, что Дюмин, несмотря на молодой возраст, обладает глубоким пониманием поднимаемых тем, что помогает в кратчайшие сроки находить решение для поставленных вопросов.

«Алексей Геннадьевич вносит огромный вклад в развитие оборонной промышленности страны. Он не новичок в этом деле. Еще будучи губернатором Тульской области, смог не только сохранить, но и приумножить мощности предприятий оборонной промышленности области», — написал Кадыров.

12 декабря Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили участие Чечни в спецоперации, а также обстановку внутри региона после атаки беспилотников ВСУ.

Ранее Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах».

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