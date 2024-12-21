Две женщины пытались поджечь патрульный автомобиль около отдела полиции в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные попытались поджечь патрульный автомобиль, но испугались и сбежали. Информация об этом появилась в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел сегодня, 21 декабря, на территории 57-го отдела полиции Выборгского района. Ранним утром туда пришли две женщины, которые якобы собирались поджечь машину полиции, оставленную на служебной парковке.

Сообщается, что предполагаемых поджигательниц что-то испугало, в итоге они покинули место происшествия, так и не завершив свой преступный план. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Накануне мужчина устроил пожар в отделении почты в городе Всеволожске Ленинградской области. Mash отметил, что мужчина бросил в двери почтового отделения горящие предметы, после чего произошел пожар. Его задержал очевидец и передал правоохранителям.

Ранее 16-летняя школьница пыталась поджечь здание администрации в Ленобласти.