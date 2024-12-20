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Школьница пыталась поджечь здание администрации сельского поселения в Ленобласти

В Ленобласти 16-летняя девушка пыталась поджечь здание местной администрации
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Shutterstock

Школьница из Ленобласти собиралась поджечь здание местной администрации и попалась. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 19 декабря в деревне Фалилеево Кингисеппского района. Вечером 16-летняя местная жительница пришла к зданию администрации Фалилеевского сельского поселения и разлила на вещи жидкость для розжига, которую попыталась поджечь. Школьницу вовремя заметили и остановили сотрудники администрации.

Известно, что девушка не успела причинить ущерб строению, в результате обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители проверяют информацию, о задержании неудачливой поджигательницы данных не поступало. Отец школьницы и глава администрации отказались комментировать ситуацию.

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