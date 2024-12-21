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В Новосибирске спасли сапбордистов, которые вышли плавать по замерзшей реке

В Новосибирске спасли вышедших плавать по замерзшей реке сапбордистов

В Новосибирске сапбордисты вышли плавать по замерзшей реке, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «СПАСАТЕЛИ МАСС».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на реке Оби. Спасатели пришли на помощь сапбордистам, которые вышли плавать среди льда.

«Уважаемый организатор этих выходов, мы понимаем, что у вас свой опыт и стаж, но и у нас есть опыт и стаж печальных окончаний прогулок по «замерзшей» реке. Просим вас ответственно относиться к своей жизни и жизни вверенных вам людей», — заявили спасатели.

До этого аэролодка с охотниками ударилась о дно реки и перевернулась на реке в Якутии, пострадали два человека. Оба были госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. По факту произошедшего Следственный комитет на транспорте проводит доследственную проверку.

Ранее в Новосибирске мужчину и женщину унесло течением на сапборде.

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