В Новосибирске мужчину и женщину унесло течением на сапборде

В Новосибирске помощь спасателей потребовалась паре, которую унесло течением во время катания на сапбордах. Об этом сообщается в Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел в Новосибирске в районе улицы Сухарная в акватории реки Обь. Мужчина и женщина катались на сапборде и потеряли весло, их стало относить течением от берега.

По информации сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, спасенную пару сапбордистов 1990 и 1991 года рождения экипаж службы обнаружил в кустах острова Саранки, куда их прибило сильным течением, после чего со спасенными была проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье. Двое молодых людей и девушка катались на сапах в Амурском заливе в 18 км от Владивостока, внезапно поднялся сильный ветер, их стало уносить в открытое море. Сапсерферы сами обратились в экстренные службы и сумели передать спасателям свои координаты.

Специалисты МЧС России за час добрались до молодых людей, которые подавали сигналы фонариком на телефоне. Любителей водных прогулок доставили на берег.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.