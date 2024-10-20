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Аэролодка с охотниками перевернулась на реке в Якутии, пострадали два человека

В Якутии на реке перевернулась аэролодка с охотниками

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ООО «Север»

В Якутии проводится доследственная проверка по факту происшествия на реке Вилюй, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел 19 октября, на острове Баранка двое мужчин высадились с аэролодки, а остальные направились дальше на местность Харабый. По пути аэролодка ударилась о дно реки и перевернулась на песчаный берег Татар, находящийся на расстоянии около 20 км от города Вилюйска.

Пострадали двое охотников, оба госпитализированы с различными травмами. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны. По факту произошедшего СК на транспорте проводит доследственную проверку.

До этого сообщалось, что семья с двумя несовершеннолетними детьми застряла на неисправной моторной лодке в акватории Калининградского залива, им потребовалась помощь спасателей. Лодку отбуксировали к Приморской бухте, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее отец с дочерью перевернулись на сапборде на Камчатке.

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