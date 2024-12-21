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Хинштейн рассказал о масштабах разрушений после ударов по Рыльску

Хинштейн рассказал, как в Рыльске идут восстановительные работы после обстрела
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, как в городе идут восстановительные работы после вчерашнего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В Рыльске активно ведутся восстановительные работы. Город возвращается к мирной жизни», — отметил он.

По его словам, отопление восстановлено практически во всех домах Рыльска, в большинстве домов, где взрывной волной были выбиты окна, был закрыт тепловой контур. Активно идет разбор завалов, уборка улиц и засыпка воронок от ударов.

Всего пострадало 12 городских зданий, из которых 10 — объекты социальной инфраструктуры. Три из них не подлежат восстановлению. Также повреждены пять малоэтажных и 11 частных домов.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пострадавшим жителям Рыльска пообещали выплатить компенсации.

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