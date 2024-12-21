Экспорт сжиженного газа США в Европу упал почти на четверть

В октябре 2024 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США составил 376,2 млрд куб. футов (10,65 млрд куб. м), что на 2% меньше, чем в октябре 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики США.

Несмотря на незначительное снижение по сравнению с прошлым годом, объtм экспорта оказался на 3,6% выше, чем в сентябре 2024 года. Поставки осуществлялись с помощью 120 танкеров.

Заметное снижение экспорта СПГ в Европу наблюдается с начала года — на 23%. Тем не менее в октябре Европа получила 51,8% всего экспорта американского СПГ, что выше показателей сентября. Основные покупатели в октябре были: Франция (43,1 млрд куб. футов), Япония (30 млрд куб. футов), Нидерланды (28,8 млрд куб. футов), Индия (27,4 млрд куб. футов) и Турция (24,1 млрд куб. футов). Эти пять стран обеспечили 40,8% всего экспорта. Доля экспорта в Азию снизилась до 33,9% в октябре по сравнению с 41% в сентябре. Остальной объём СПГ был отправлен в страны Латинской Америки и Африки.

В период с января по октябрь 2024 года общий экспорт СПГ из США вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 3,58 трлн куб. футов (101,3 млрд куб. м). Европа получила 50,4 млрд куб. м (49,7% от общего объёма), а Азия — 38,6 млрд куб. м (38%). Таким образом, экспорт в Европу снизился на 23%, в то время как в Азию увеличился на 40%.

До этого стало известно, что поставки российского газа в Европу достигли своего максимума. По итогам сентября Россия впервые с мая 2022 года заняла первое место по объемам поставок газа в ЕС. Согласно данным Евростата, доля российских поставщиков в европейском газовом импорте достигла 23,7%.

Ранее в России заявили, что не намерены заниматься благотворительностью, поставляя газ в Австрию.