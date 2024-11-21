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В России заявили, что не намерены заниматься благотворительностью, поставляя газ в Австрию

Захарова о газе для Австрии: заниматься благотворительностью не собираемся

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Россия не намерена заниматься благотворительностью по вопросу предоставления газа для Австрии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат обвинила в недобросовестном поведении австрийскую компанию OMV, которая ранее выиграла в суде спор о взыскании с «Газпром экспорт» €230 млн за временное прекращение поставок газа в Австрию.

По словам Захаровой, исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа.

Захарова отметила, что негативная реакция России на подобное более чем оправдана.

Австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск) 16 ноября.

Ранее соседи Австрии расхватали российский газ после отказа Вены принимать топливо.

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