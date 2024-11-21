Поставки российского газа в Европу достигли своего максимума

Поставки российского газа в Европу достигли возможного максимума. Выйти на докризисные показатели пока невозможно — для этого необходимо запускать уцелевшую нитку «Северного потока – 2», заявил экономист Игорь Юшков. Его слова приводит издание «Взгляд».

«Это требует политических решений. Если они будут приняты, мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – констатировал Юшков.

По итогам сентября Россия впервые с мая 2022 года заняла первое место по объемам поставок газа в ЕС. Согласно данным Евростата, доля российских поставщиков в европейском газовом импорте достигла 23,7%. Всего за первый месяц осени Европа купила у РФ топлива на €1,4 млрд. Показатель на треть превышает августовское значение. В топ-3 поставщиков также вошли Алжир и США.

Ранее в России заявили, что не намерены заниматься благотворительностью, поставляя газ в Австрию.