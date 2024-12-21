После отравления 17 человек парами хлора в тюменском бассейне возбудили дело

В Тюменской области после отравления 17 человек в бассейне возбудили дело

В Тюменской области возбуждено уголовное дело после отравления 15 детей и двух взрослых в бассейне. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Тобольске на базе отдыха «Сказка», где дети отдыхали вместе с законными представителями. После купания в бассейне 15 несовершеннолетних и двое взрослых ощутили недомогание и обратились за медицинской помощью.

В результате 17 человек, включая младенца, госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительный диагноз пострадавших — отравление парами хлора.

Тобольская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг для детей до шести лет.

До этого стало известно, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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