Сердце московской школьницы остановилось после похода в бассейн

В Москве у 17-летней одиннадцатиклассницы остановилось сердце после похода в бассейн. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 8 декабря. Школьница вместе с матерью пошла поплавать в бассейн, однако там девушка почувствовала недомогание. Вернувшись домой, одиннадцатиклассница отдохнула, а затем поехала гулять. В автобусе ей снова стало плохо, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшим на место медикам не удалось привести подростка в чувство. Девушку госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

До этого в Калининграде спасли школьницу, у которой произошла остановка сердца из-за апельсина. Медики диагностировали у нее пищевую аллергию и анафилактический шок.

Ранее у петербурженки остановилось сердце после липосакции.