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После купания в российском бассейне госпитализировали 15 детей и двоих взрослых

В Тюменской области после купания в бассейне госпитализировали 15 детей
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Depositphotos

В Тюменской области 17 человек, среди которых 15 детей, госпитализировали после купания в бассейне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации агентства, двоих взрослых и 15 детей госпитализировали после того, как они искупались в бассейне. Все они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в больнице Екатеринбурга произошло массовое отравление детей. У 11 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет выявили признаки отравления — рвоту и диарею. Сообщается, что причиной стала еда. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Медучреждение проводит дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее двое взрослых и двухлетний ребенок отравились угарным газом в Самарской области.

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