Медведев процитировал Сталина

Заместитель председателя Совета Безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев на совещании ВПК прокомментировал цитату лидера СССР Иосифа Сталина, помещенную в рамку. Видеокадры с совещания опубликованы на странице Медведева в социальной сети »ВКонтакте».

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2 (...) Нам нужны не МиГ-и, а Ил-2 (...) Прошу вас не выводить правительство из терпения (...) Предупреждаю последний раз, Сталин», — процитировал Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что процитировал Сталина для того, чтобы главы оборонных предприятий поняли, какой высокой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной войне. Медведев цитирует это изречение Сталина уже во второй раз — впервые он напомнил слова советского лидера на совещании с руководством Челябинского тракторного завода. Тогда Медведев объяснял последствия срыва сроков по выпуску военной продукции.

До этого тульское Научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева увеличило выпуск снарядов в четыре раза.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.