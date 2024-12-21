В волонтерском центре Анапы спасли несколько сотен птиц

В волонтерском центре Анапы спасли почти 350 пострадавших от разлива мазута птиц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Отмечается, что об этом вице-губернатору Роману Лузинову сообщили в волонтерском штабе населенного пункта Витязево. Обсудили, что еще необходимо добровольцам для работы – медицинские препараты, питание, моющие средства, средства индивидуальной защиты.

«346 пернатых направили в центр реабилитации в Ставропольский край. Принять птиц готов и краснодарский «Сафари-парк», — говорится в публикации.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, после происшествия в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

18 декабря в МЧС сообщили, что зона проведения работ по сбору мазута на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. Всего на месте происшествия работают более тысячи человек и свыше ста единиц техники.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.