Дельфинам в Черном море угрожает опасность из-за мазута

Эксперт Белей: в Черном море может произойти вспышка заболеваний у дельфинов

В Черном море может произойти вспышка заболеваний у дельфинов из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в море. Об этом РИА Новости заявила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Она пояснила, что дельфины обычно избегают загрязненных мазутом мест, но если мазута разлилось слишком много, то

«Чаще всего у дельфинов бывают отложенные последствия. В первую очередь заметно страдают птицы, фито и зоопланктон, рыбы, но дальше по пищевой цепи токсиканты передаются и дельфинам. Если это происходит в большом количестве, они накапливаются, и тогда у дельфинов снижается иммунитет, что может привести к системным болезням», — заявила Белей.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация с разливом мазута в Черном море может привести также ко вспышкам инфекционных заболеваний среди дельфинов.

До этого краснодарский «Сафари-парк» сообщил, что готов принять пострадавших от разлива мазута птиц из Анапы и Темрюкского района Кубани.

Ранее в МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае.