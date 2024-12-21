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Обвиняемый в экстремизме съел доказательства по делу в Подмосковье

112: в Подмосковье обвиняемый в экстремизме съел доказательства по делу
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковье мужчина, обвиняемый в экстремизме, съел доказательства по своему делу во время допроса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Мытищах. Находившийся в камере следственного кабинета фигурант дела об организации экстремистской деятельности протянул руку через решетку и съел документы.

В данный момент по уголовному делу в его отношении проводится проверка. До этого фигуранта неоднократно судили по различным статьям. Сообщается, что в одном из случаев мужчина стрелял в брата своей супруги на детской площадке.

До этого в Ставропольском крае пьяный водитель улетел в кювет и притворялся спящим, чтобы избежать наказания. Теперь нарушитель может лишиться прав на срок от полутора до двух лет и получить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее в Курской области семейная пара вышла в магазин и сбежала из исправительного центра.

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