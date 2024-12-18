Пьяный водитель улетел в кювет и притворялся спящим, чтобы избежать наказания

В Ставропольском крае мужчина выпил и попал в ДТП, но притворился спящим, чтобы уйти от ответственности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Инцидент произошел в темное время суток в селе Левокумском. Водитель автомобиля улетел в кювет и попытался вернуться на дорогу самостоятельно, но был замечен сотрудниками ДПС. Те остановили его и выяснили, что за рулем находился 41-летний житель Нефтекумского округа, от которого исходил запах алкоголя.

Инспекторы предложили автомобилисту проверить уровень алкоголя в крови, но мужчина всячески пытался покинуть салон транспортного средства и делал вид, что уснул. На предложение проехать в медицинское учреждение он вновь ответил отказом. Теперь нарушитель может лишиться прав на срок от полутора до двух лет и получить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.