Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный водитель улетел в кювет и притворялся спящим, чтобы избежать наказания

На Ставрополье водитель съехал в кювет и притворился спящим перед полицией

В Ставропольском крае мужчина выпил и попал в ДТП, но притворился спящим, чтобы уйти от ответственности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Инцидент произошел в темное время суток в селе Левокумском. Водитель автомобиля улетел в кювет и попытался вернуться на дорогу самостоятельно, но был замечен сотрудниками ДПС. Те остановили его и выяснили, что за рулем находился 41-летний житель Нефтекумского округа, от которого исходил запах алкоголя.

Инспекторы предложили автомобилисту проверить уровень алкоголя в крови, но мужчина всячески пытался покинуть салон транспортного средства и делал вид, что уснул. На предложение проехать в медицинское учреждение он вновь ответил отказом. Теперь нарушитель может лишиться прав на срок от полутора до двух лет и получить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами