В Курской области семейная пара вышла в магазин и сбежала из исправительного центра

Пару осужденных задержали в Курчатове после побега. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина и женщина познакомились в этом же городе, во время отбывания сроков. По данным источника, у пары развивались отношения, и вскоре они расписались, спустя некоторое время их направили в исправительное учреждение Липецка, где они должны были отбывать оставшийся срок.

Заключенные могли покидать территорию, чтобы выйти за продуктами. В одну из таких прогулок в город пара решилась на побег.

«Пару искали пару недель и задержали в Курчатове. По словам влюбленных, они просто решили, что больше не хотят возвращаться в исправительное учреждение», – сообщается в публикации.

И мужчину, и женщину арестовали на 30 суток. Вскоре суд вынесет им более строгое наказание.

Известно, что фигурант разбирательств отбывал наказание за покушение на грабеж, его возлюбленная причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Ранее заключенные сбежали из липецкой колонии.